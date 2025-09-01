Один из самых дешевых кроссоверов Kia обновился

Обновленный кроссовер Kia Stonic сняли на официальное фото

Кроссовер Kia Stonic, который производится с 2017 года, получил серьезный рестайлинг. Вместо смены поколения корейская компания решила провести масштабную модернизацию, сделав акцент на современном дизайне и обновленном интерьере.

Теперь Stonic оформлен в стиле концепции Opposites United, что соответствует фирменному языку дизайна, применяемому для электрических моделей марки. Внешний вид кроссовера стал более современным, и он органично вписался в нынешнюю линейку Kia. В версии GT-Line модель получила более агрессивные элементы внешнего обвеса.

Размерные параметры практически остались прежними: длина составляет 4165 мм, ширина – 1760 мм, а колесная база – 2580 мм.

Kia Stonic

Интерьер автомобиля полностью переработан: Kia Stonic теперь оснащен единым блоком приборной панели и мультимедийной системы с экранами диагональю 12,3 дюйма, двухспицевым сенсорным управлением климатической системой с «крутилками» и расширенным набором систем безопасности и помощи водителю.

Интерьер Kia Stonic

Технические характеристики остались прежними: под капотом находится литровый трехцилиндровый двигатель T-GDI с 48-вольтовым стартер-генератором (мягкий гибрид) мощностью 100 или 120 л.с. Покупателям будут доступны две коробки передач: iMT (роботизированная механика с «виртуальным» сцеплением) и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

На данный момент представлена версия для Южной Кореи, однако вскоре обновленный Stonic станет доступен и в Европе. Даты старта продаж и цены пока не объявлены.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.