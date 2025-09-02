В России растет спрос на подержанные электромобили и гибриды из-за границы

Эксперт Корнев: Китайские компании перестраиваются на поставки б/у машин в РФ

Автомобильный рынок России продолжает переживать существенные изменения. Китайские компании, ранее специализировавшиеся на экспорте новых электромобилей и гибридных автомобилей, активно переориентируются на поставки машин с пробегом, отмечает руководитель по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– По нашим данным, с середины 2024 года объемы поставок подержанных автомобилей в Россию значительно возросли. Примечательно, что доля б/у автомобилей в общем объеме экспорта уже достигла 70%. Прибыльность направления впечатляет: средняя маржа с одной проданной машины составляет 1000-1500 долларов США. Отдельные редкие модели приносят продавцам до 20-30 тысяч юаней (2785-4175 долларов).

Эксперт назвал несколько ключевых причин активизации данного направления:

– перенасыщение рынка новыми автомобилями в Китае

– высокая конкуренция между производителями

– снижение покупательской способности в России

– льготные условия по утилизационному сбору для подержанных авто.

По словам Корнева, рыночные тенденции указывают на устойчивый рост спроса на подержанные электромобили и гибриды. Этому способствуют растущая популярность экологичного транспорта, более доступная цена по сравнению с новыми моделями, снижение барьеров для импорта, развитие инфраструктуры обслуживания.

Направление поставок подержанных электромобилей и гибридов из Китая в Россию демонстрирует значительный потенциал роста, считает Корнев. При сохранении текущих тенденций данный сегмент может занять свою нишу на российском автомобильном рынке. Важным фактором успеха является способность участников рынка адаптироваться к меняющимся условиям и предложить покупателям привлекательные условия как по цене, так и по качеству авто, подытожил специалист.

Руководитель автомобильной практики Twiga PR Роман Скольский также считает, что перспективы данного направления бизнеса в РФ неплохие. Новые китайские гибриды и электромобили, поставляемые официально, сейчас может мало кто купить из-за их высокой стоимости. На рынке, в основном, предлагаются премиальные или стремящиеся к премиальному классу автомобили по цене от 4 млн рублей.

Мнение эксперта

Роман Скольский, руководитель автомобильной практики Twiga PR

– При этом надежность и удобство использования китайских гибридов и электромобилей, их подготовленность к российским условиям эксплуатации практически ни у кого уже не вызывает вопросов и сомнений. Если мы говорим про б/у авто, это значит то же качество, только дешевле при сравнительно небольшом пробеге. Соответственно, количество потенциальных покупателей в РФ увеличивается.

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.