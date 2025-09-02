#
В России презентовали аналог Apple CarPlay и Android Auto

Компания Navio представила в РФ систему PlayAuto для интеграции с автомобилем

Российская технологическая компания Navio, ранее известная как SberAutoTech, представила новую программную платформу PlayAuto для взаимодействия с автомобилем. Эта система может быть интегрирована как во время производства автомобилей, так и через дилерскую сеть.

PlayAuto представляет собой аналог таких популярных систем, как Apple CarPlay и Android Auto, которые широко используются в современных автомобилях. Платформа включает в себя информационно-развлекательные сервисы, карты и навигацию, онлайн-радио, виртуального ассистента и систему для удаленной оплаты заправки на автозаправочных станциях. Также в систему интегрирован виртуальный ассистент GigaChat от «Сбера», пишут «Известия».

В зависимости от аппаратного обеспечения и характеристик головного устройства автомобиля предусмотрены три программных решения: проекционное (подключение к головному устройству через приложение на смартфоне), встроенное приложение в оригинальную мультимедийную систему автомобиля и полная цифровая система с интеграцией платформы PlayAuto для OEM-производителей.

Интерфейс PlayAuto можно адаптировать под фирменный стиль бренда, предоставляя пользователям различные способы кастомизации отображения виджетов, отметили в компании.

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  Navio
Ушакова Ирина
Фото:Navio
02.09.2025 
