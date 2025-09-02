Названы три места, где риск угона автомобиля максимально высокий

Эксперт Кондрашов: машины чаще всего угоняют из дворов загородных домов

Согласно информации, предоставленной директором «Лаборатории авторской защиты от угона» Андреем Кондрашовым, автомобили чаще всего угоняют из дворов загородных домов, взламывая автоматические ворота.

Он отметил, что владельцы загородной недвижимости обычно рассчитывают на защиту своих автомобилей с помощью автоматизированных ворот, однако все устройства, открываемые с пульта, подвержены риску электронного взлома. В результате злоумышленники могут перехватить сигнал и открывать как общие ворота садоводческих товариществ, так и ворота на частных участках.

Кроме того, Андрей Кондрашов указал на то, что дворы многоквартирных домов в спальных районах также становятся частыми местами угонов, особенно в утренние часы – с 3 до 5 часов.

На парковках крупных торговых центров преступники могут выбирать автомобили и создавать помехи, мешая владельцам закрыть свои машины. Из-за этого хозяину авто приходится надолго уйти, оставив машину без присмотра.

