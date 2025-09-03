#
Салон массовых моделей BMW будет отделан совершенно нетипичным материалом

BMW анонсировала использование льняных композитов в серийных автомобилях

Компания BMW, которая на протяжении нескольких лет применяет экологически чистые композитные материалы из натуральных волокон в автоспорте, заявила о своем намерении использовать лен, разработанный швейцарской компанией Bcomp, в будущих серийных автомобилях.

Результаты испытаний подтвердили универсальность данного материала, который может быть использован даже для поверхностей высшего класса.

После долгих исследований BMW пришла к выводу, что композиты из возобновляемых ресурсов не только способны создавать привлекательные визуальные эффекты, но также могут применяться для производства структурных деталей.

В качестве примера можно привести крыши нового поколения, где использование таких композитов снижает выбросы углекислого газа во время производства на 40% и дает экологические преимущества по окончании срока службы автомобиля.

Венчурное подразделение BMW, I Ventures, владеет долей в Bcomp, было основано в 2011 году и изначально занималось производством лыж из льняного волокна. В 2022 году компания стала официальным партнером BMW Motorsport. Ее ткань Amplitex, производимая из льняного волокна, поступает непосредственно с европейских льняных плантаций.

Ткань предлагается в двух версиях: базовая и препрег, пропитанная термопластичной смолой. Структурные панели могут быть усилены методом Powerribs – сетчатым материалом из льняных волокон, приклеенным к основной ткани.

По заявлению Bcomp, углеродный след этого материала может быть снижен до 85% по сравнению с традиционными композитами, а некоторые компоненты становятся легче на 50% и содержат на 70% меньше пластика.

Источник:  ITHome
03.09.2025 
