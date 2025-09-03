#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

В России снова можно купить корейский семейный кроссовер дешевле «китайцев»

Новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей

Кроссовер Kia Sportage, который пользуется популярностью у россиян, продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. Сейчас в продаже есть несколько сотен таких кроссоверов из параллельного импорта, цены стартуют от 2 320 000 рублей.

Рекомендуем
Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

За столько можно приобрести новый Kia Sportage во Владивостоке. Согласно информации из объявления на одном из сайтов, авто будет сразу зарегистрировано на покупателя, что позволяет избежать коммерческого утилизационного сбора.

В базовой комплектации Sportage располагает 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний. У авто светлый тканевый салон цвета слоновой кости, кожаный руль, цифровая панель приборов и мультимедийный экран, климат-контроль, электрорегулировка передних сидений, а также бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Kia Sportage
Kia Sportage

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Существует и более мощная версия – с 2,0-литровым бензиновым мотором на 236 л.с., который можно заказать за 2 480 000 рублей. В Иркутске можно заказать полноприводный Sportage за 2 760 000 рублей, который имеет 2,0-литровый двигатель на 150 л.с. и 6-ступенчатую коробку.

Также в Владивостоке доступна версия с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и полным приводом за 2 800 000 рублей. Для сравнения, аналогичный переднеприводный кроссовер в Уфе стоит 3 299 000 рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 5884
03.09.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32