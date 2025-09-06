Эксперт объяснила опасность цветовой слепоты на дороге

Татьяна Павлова: дальтонизм создает риски для водителей в критических ситуациях

С первого сентября вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, утверждённый правительством РФ.

Среди прочих изменений, в список расстройств, препятствующих вождению автомобиля был включен дальтонизм – особенность зрения, нарушающая нормальное восприятие цветов.

По мнению доцента кафедры офтальмологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяны Павловой, главная опасность для водителей с дальтонизмом кроется в нестандартных и стрессовых ситуациях. Несмотря на то, что многие люди вырабатывают компенсаторные навыки – например, учатся ориентироваться по порядку огней на светофоре или по яркости стоп-сигналов, – в условиях быстроменяющейся дорожной обстановки их реакция может оказаться замедленной или ошибочной. Это существенно повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Ключевая проблема дальтоников заключается в трудностях с распознаванием цветовых сигналов, которые несут критически важную информацию: сигналы светофора, дорожные знаки, аварийная сигнализация и спецсигналы автомобилей. Нарушение цветоощущения увеличивает риск пропустить или неверно истолковать такой сигнал.

Как подчеркивает эксперт, наличие дальтонизма не означает абсолютной невозможности вождения. Многие успешно адаптируются к своему состоянию. Однако с точки зрения безопасности дорожного движения это нарушение остается значительным фактором риска, особенно в условиях интенсивного городского трафика.