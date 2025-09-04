Эксперты выяснили, что произошло с ценами на автомобили в августе

#
Средние цены на новые автомобили перестали снижаться в августе По данным сервиса «Авто.ру Оценка», август 2025 года ознаменовался переломом в ценовой динамике рынка новых автомобилей.

После продолжительного периода снижения средние цены на новые машины, как иностранные, так и отечественные, впервые с начала года продемонстрировали рост. Однако этот рост остается крайне сдержанным на фоне сохраняющегося отложенного спроса, обусловленного ожиданиями потребителей по изменению макроэкономической ситуации в стране.

Так, средняя цена нового отечественного автомобиля в августе достигла 1,58 млн рублей, что означает незначительный прирост на 0,8% по сравнению с июлем и фактически возврат к уровню начала года. Китайские марки также показали рост в 0,5%, до 3,53 миллиона рублей. Несмотря на это, общий тренд года остается негативным: с начала 2025 года средняя цена снизилась более чем на 3%. Предложение же новых китайских автомобилей продолжает резко сокращаться, уменьшившись на 34% к августу прошлого года.

Снижение средних цен более чем на 2% было зафиксировано в десяти субъектах РФ. Лидером по удешевлению стала Рязанская область, где стоимость упала на 7% до 3,2 млн рублей, за ней следуют Тюменская и Ульяновская области (по –6%).

В Республике Башкортостан зафиксирован скачок цен на 12%, до 2,62 млн рублей. Значительный рост также отмечен в Новгородской и Самарской областях.

Среди моделей наибольшее снижение стоимости продемонстрировали автомобили марки Chery. Первую пятерку антирейтинга целиком заняли модели этого бренда: Omoda C5 (-7%), Omoda C7 (-6%), Exeed TXL (-5%), Chery Tiggo 9 (-4%) и Exeed LX (-4%).

В свою очередь, заметный рост затронул лишь десять моделей, и лишь у четырех из него превысил 2%: SWM G05 Pro, Xcite X-Cross 7, Chery Tiggo 8 Pro Max и Lixiang L7.

Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
04.09.2025 
Фото:freepik / senivpetro
