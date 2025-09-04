Новый просторный полноприводный кроссовер готовится к дебюту на рынке РФ

Бренд GAC раскрыл оснащение полноприводного GS4 для России

Кроссовер GAC GS4, который ранее можно было приобрести в России только с передним приводом, будет представлен на рынке в версии с полным приводом и будет доступен в двух вариантах комплектации.

В базовой комплектации GAC GS4 будут предусмотрены такие функции, как климат-контроль, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и беспроводная зарядка. Также в эту версию войдут обогрев руля и задних сидений, вентиляция передних сидений и четыре динамика аудиосистемы.

Расширенное исполнение GS4 включает в себя 19-дюймовые диски, панорамную крышу с электроприводом и шторкой, шесть динамиков, электропривод пятой двери и функцию складывания наружных зеркал. Топовая версия оснащена восемью подушками безопасности, передними ремнями с динамической блокировкой, что снижает нагрузку на грудь в случае аварии, а также системой предупреждения о незакрепленных задних пассажирах.

GAC GS4

GAC GS4 с полным приводом будет оснащен двухлитровом бензиновым двигателем мощностью 231 л.с. (380 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 9,2 л на 100 км.

GAC GS4

Полноприводная система основана на шестом поколении электрогидравлической муфты Haldex от BorgWarner, которая служит межосевым дифференциалом. Она автоматически подключается при возникновении пробуксовки и перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Для водителей предусмотрены семь режимов движения.

Цены новых комплектаций озвучат совсем скоро в рамках официального старта продаж на российском рынке.

