В этом году в России продано полмиллиона новых прошлогодних машин

Сергей Целиков: 63% новых легковых авто в РФ — модели 2023 и 2024 годов выпуска

С начала 2025 года в России было продано почти 500 тысяч новых автомобилей прошлых лет выпуска, что составляет 63% от общего числа новых машин на рынке с января по август.

Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его словам, за указанный период в стране было реализовано 773 тысячи легковых автомобилей, из которых 487 тысяч – это машины 2023 и 2024 годов выпуска.

Доля продаж автомобилей 2025 года растет от месяца к месяцу, и в августе она превысила 60%, однако остатки автомобилей прошлых лет еще не распроданы.

Целиков также отметил, что в дилерских и дистрибьюторских стоках в настоящее время находится чуть больше 100 тысяч новых машин прошлых лет.