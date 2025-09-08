#
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
В Россию вернулась популярная недорогая Skoda с надежными и понятными агрегатами

Skoda Rapid из КНР начали продавать в России по цене от 2,2 млн рублей

Некогда популярная среди россиян модель Skoda Rapid теперь поступает в страну из Китая, с другими кузовом и силовым агрегатом. Стоимость автомобиля начинается от 2 220 000 рублей.

Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

В продаже в настоящее время имеются всего несколько экземпляров, но все они в наличии. Один из крупных дилеров в Казани предлагает новую Skoda Rapid китайской сборки за 2 220 000 рублей. В то же время местный частный продавец оценивает машину в 2 360 000 рублей, а еще один продавец из Пензы просит 2 400 000 рублей.

Все представленные автомобили имеют белый цвет кузова. Отличить их от машин калужской сборкой можно по дизайну бамперов, форме фар, размерам противотуманок, колесным дискам и решетке радиатора.

Skoda Rapid
Комплектация всех автомобилей одинаковая и включает отделку эко-кожей, люк, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, камеру заднего вида, 16-дюймовые диски, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и несколько электроподогревов.

Что касается технических характеристик, «китайские» Skoda Rapid, под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 112 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым автоматом.

Skoda Rapid
Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Skoda
08.09.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+7