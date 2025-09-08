В Россию вернулась популярная недорогая Skoda с надежными и понятными агрегатами

Skoda Rapid из КНР начали продавать в России по цене от 2,2 млн рублей

Некогда популярная среди россиян модель Skoda Rapid теперь поступает в страну из Китая, с другими кузовом и силовым агрегатом. Стоимость автомобиля начинается от 2 220 000 рублей.

В продаже в настоящее время имеются всего несколько экземпляров, но все они в наличии. Один из крупных дилеров в Казани предлагает новую Skoda Rapid китайской сборки за 2 220 000 рублей. В то же время местный частный продавец оценивает машину в 2 360 000 рублей, а еще один продавец из Пензы просит 2 400 000 рублей.

Все представленные автомобили имеют белый цвет кузова. Отличить их от машин калужской сборкой можно по дизайну бамперов, форме фар, размерам противотуманок, колесным дискам и решетке радиатора.

Skoda Rapid

Комплектация всех автомобилей одинаковая и включает отделку эко-кожей, люк, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, камеру заднего вида, 16-дюймовые диски, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и несколько электроподогревов.

Что касается технических характеристик, «китайские» Skoda Rapid, под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 112 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым автоматом.

