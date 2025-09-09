Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Турецкий электромобиль Togg T10F 4x4 разгоняется до «сотни» всего за 4 секунды

На IAA Mobility 2025 показали электрокар Togg T10F с запасом хода до 623 км

На Мюнхенском автосалоне 2025 года турецкий производитель электромобилей Togg представил новый седан T10F, который уже называют серьезным конкурентом на европейском рынке электромобилей.

Рекомендуем
Машины марки Solaris — проверили, из чего их собирают!

Модель представляет собой пятидверный лифтбек и предлагается в четырех комплектациях: V1E Standard Range, V1 Long Range, V2 Long Range и V2 All-Wheel Drive. Заднеприводные версии оснащаются двигателем мощностью 218 л.с. (160 кВт), а флагманская полноприводная версия с двумя двигателями развивает мощность 435 л.с. (320 кВт), что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4.1 секунды.

Благодаря двум вариантам батарей (52.4 кВт·ч и 88.5 кВт·ч) T10F предлагает различный запас хода: от 335 км для базовой версии до впечатляющих 623 км для длиннобазной заднеприводной версии.

Используя быструю зарядку постоянного тока мощностью 180 кВт, аккумулятор можно зарядить с 20% до 80% всего за 28 минут.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Togg T10F 4X4
Togg T10F 4X4

Дизайн T10F сочетает спортивный стиль и национальные мотивы. Передняя часть с полностью закрытой решеткой радиатора украшена хромированными элементами, напоминающими лепестки тюльпана – символ Турции. У автомобиля скрытые дверные ручки и опциональная черная крыша.

Внутри салон T10F 12.3-дюймовая цифровая приборная панель и 29-дюймовый информационно-развлекательный экран, дополненные 8-дюймовым сенсорным экраном для управления климат-контролем.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
Togg T10F 4X4
Togg T10F 4X4

Стандартное оснащение включает семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией stop-and-go, систему предупреждения о фронтальном столкновении, распознавание дорожных знаков и помощь в удержании полосы движения.

Togg планирует начать прием предзаказов на T10F в Европе в сентябре 2025 года через собственную цифровую платформу Trumore.

Togg T10F 4X4
Togg T10F 4X4
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 197
09.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0