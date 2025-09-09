Турецкий электромобиль Togg T10F 4x4 разгоняется до «сотни» всего за 4 секунды

На IAA Mobility 2025 показали электрокар Togg T10F с запасом хода до 623 км

На Мюнхенском автосалоне 2025 года турецкий производитель электромобилей Togg представил новый седан T10F, который уже называют серьезным конкурентом на европейском рынке электромобилей.

Модель представляет собой пятидверный лифтбек и предлагается в четырех комплектациях: V1E Standard Range, V1 Long Range, V2 Long Range и V2 All-Wheel Drive. Заднеприводные версии оснащаются двигателем мощностью 218 л.с. (160 кВт), а флагманская полноприводная версия с двумя двигателями развивает мощность 435 л.с. (320 кВт), что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4.1 секунды.

Благодаря двум вариантам батарей (52.4 кВт·ч и 88.5 кВт·ч) T10F предлагает различный запас хода: от 335 км для базовой версии до впечатляющих 623 км для длиннобазной заднеприводной версии.

Используя быструю зарядку постоянного тока мощностью 180 кВт, аккумулятор можно зарядить с 20% до 80% всего за 28 минут.

Togg T10F 4X4

Дизайн T10F сочетает спортивный стиль и национальные мотивы. Передняя часть с полностью закрытой решеткой радиатора украшена хромированными элементами, напоминающими лепестки тюльпана – символ Турции. У автомобиля скрытые дверные ручки и опциональная черная крыша.

Внутри салон T10F 12.3-дюймовая цифровая приборная панель и 29-дюймовый информационно-развлекательный экран, дополненные 8-дюймовым сенсорным экраном для управления климат-контролем.

Togg T10F 4X4

Стандартное оснащение включает семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией stop-and-go, систему предупреждения о фронтальном столкновении, распознавание дорожных знаков и помощь в удержании полосы движения.

Togg планирует начать прием предзаказов на T10F в Европе в сентябре 2025 года через собственную цифровую платформу Trumore.

Togg T10F 4X4