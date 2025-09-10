Совершенно новый Audi A6 начнут продавать в России с двухлетней гарантией
«Рольф» анонсировал поступление нового Audi A6 на российский рынок
На российский рынок скоро выйдет Audi A6 нового поколения. Об этом информирует Autonews, ссылаясь на пресс-службу дилерского холдинга «Рольф».
В настоящее время не раскрыты точные характеристики и стоимость моделей, которые будут доступны в России.
На международных рынках седан представлен с двумя типами двигателей – мягкими гибридами: четырехцилиндровым двухлитровым агрегатом мощностью 204 л.с. и трехлитровым шестицилиндровым, выдающим 367 л.с.
Обладатели автомобилей получат дилерскую гарантию на два года.
Напомним, что Audi A6 нового поколения был представлен весной 2025 года, машина выделяется новым дизайном с матричными фарами и радиаторной решеткой с сотовой структурой, а также обновленным интерьером.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Autonews
Фото:Audi
826
10.09.2025
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Audi A6
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!