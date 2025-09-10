#
Совершенно новый Audi A6 начнут продавать в России с двухлетней гарантией

«Рольф» анонсировал поступление нового Audi A6 на российский рынок

На российский рынок скоро выйдет Audi A6 нового поколения. Об этом информирует Autonews, ссылаясь на пресс-службу дилерского холдинга «Рольф».

В настоящее время не раскрыты точные характеристики и стоимость моделей, которые будут доступны в России.

На международных рынках седан представлен с двумя типами двигателей – мягкими гибридами: четырехцилиндровым двухлитровым агрегатом мощностью 204 л.с. и трехлитровым шестицилиндровым, выдающим 367 л.с.

Обладатели автомобилей получат дилерскую гарантию на два года.

Напомним, что Audi A6 нового поколения был представлен весной 2025 года, машина выделяется новым дизайном с матричными фарами и радиаторной решеткой с сотовой структурой, а также обновленным интерьером.

Audi A6
Audi A6
Audi A6
Источник:  Autonews
10.09.2025 
