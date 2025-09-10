Популярный бренд представил свой самый большой и «навороченный» внедорожник

Минпром КНР показал внедорожник Voyah 9L с расходом до 0,4 л/100 км

Сегодня Министерство промышленности Китая обнародовало фотографии нового большого внедорожника Voyah, который ранее был известен под именем Taishan.

Voyah 9L

Новая модель, судя по информации на крышке багажника, будет носить название Voyah 9L.

Внешний вид Voyah 9L действительно напоминает Rolls-Royce Cullinan. Его размеры составляют 5230х2025х1817 мм, а колесная база достигает 3120 мм. Также стоит отметить двухцветный кузов, характерный для моделей Mercedes-Maybach.

Voyah 9L

Под капотом нового внедорожника находится 1,5-литровый турбомотор, вырабатывающий 150 л.с. Суммарная мощность двух электромоторов составляет 516 л.с.

Удивляет и средний расход топлива: по методике WLTC он составляет 0,34 л/100 км при 21-дюймовых дисках и 0,4 л/100 км при 22-дюймовых дисках.