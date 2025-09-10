#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Популярный бренд представил свой самый большой и «навороченный» внедорожник

Минпром КНР показал внедорожник Voyah 9L с расходом до 0,4 л/100 км

Сегодня Министерство промышленности Китая обнародовало фотографии нового большого внедорожника Voyah, который ранее был известен под именем Taishan.

Voyah 9L
Voyah 9L

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Новая модель, судя по информации на крышке багажника, будет носить название Voyah 9L.

Внешний вид Voyah 9L действительно напоминает Rolls-Royce Cullinan. Его размеры составляют 5230х2025х1817 мм, а колесная база достигает 3120 мм. Также стоит отметить двухцветный кузов, характерный для моделей Mercedes-Maybach.

Voyah 9L
Voyah 9L
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом нового внедорожника находится 1,5-литровый турбомотор, вырабатывающий 150 л.с. Суммарная мощность двух электромоторов составляет 516 л.с.

Удивляет и средний расход топлива: по методике WLTC он составляет 0,34 л/100 км при 21-дюймовых дисках и 0,4 л/100 км при 22-дюймовых дисках.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Минпром КНР
Количество просмотров 722
10.09.2025 
Фото:Минпром КНР
Поделиться:
Оцените материал:
+1