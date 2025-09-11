#
Этот надежный японский пикап снова продают в России

В России начались продажи пикапа Mitsubishi L200 – от 5,47 млн рублей

В России стартовали официальные продажи нового пикапа Mitsubishi L200 2025 модельного года.

Автомобиль уже можно приобрести у официальных дилеров в Тамбове и Красноярске по цене от 5,47 до 5,95 млн рублей за топовую комплектацию GLS.

Шестое поколение пикапа получило яркий и агрессивный облик в фирменном стиле марки: массивную решетку радиатора, выразительную светодиодную оптику и мощные линии кузова, подчеркивающие его внедорожный характер. Под капотом современный 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 184 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Благодаря интеллектуальной системе полного привода Super Select L200 одинаково уверенно чувствует себя и на асфальте, и на пересеченной местности.

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Внутри пикапа для водителя и пассажиров создан высокий уровень комфорта. Комплектация GLS включает кожаную отделку салона, современную мультимедийную систему с Bluetooth, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, камеру заднего вида, парктроники и целый комплекс систем активной безопасности.

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Сочетая утилитарность, надежность и высокий уровень оснащения, новый Mitsubishi L200 становится одним из самых сбалансированных предложений на рынке для тех, кто ищет универсальный автомобиль для работы, города и активного отдыха.

Источник:  32cars
Алексеева Елена
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 1076
11.09.2025 
Фото:Mitsubishi
