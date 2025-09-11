#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Китай сокращает присутствие на авторынке РФ — что случилось?

Автопроизводители из Китая сократили предложение в России на 34%

Ассортимент новых китайских автомобилей в России резко снизился.

Рекомендуем
Зимние шины 2025 — рейтинг «За рулем» и автомобилистов

В августе количество объявлений о продаже новых машин из КНР стало меньше на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает источник со ссылкой на исследование «Авто.ру». Антирекорд поставили Ora и BAIC, за год «упав» почти на 85%, а кроме того, существенно сократили предложение Kaiyi (на 60%), Omoda (на 52%) и Haima — на 49%. Также просели, хоть и менее резко, более массовые бренды Haval, Tank, Geely, Jetour и Changan — на величину не более 30%.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Результаты продаж «отзеркаливают» эту ситуацию: с января по июль 2025-го продано 326 тысяч новых «китайцев», на 27% меньше, чем год назад.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В плюсе по продажам – только Jetour (+13%) и Belgee (+50%), а лидеры Haval, Chery, Geely и Changan «ужались» на величину от 21% до 46%. Omoda потеряла почти 70% объемов реализации, а Haima – фактически ушла с рынка. Эксперты говорят, что после бума 2022-23 годов ситуация поменялась: из-за роста средней стоимости покупатель ныне смотрит в сторону более доступных вариантов. Тренд будет долгосрочным, а помогут брендам из КНР только значительные скидки.

Источник:  Газета Ру
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:
Тимкин Юрий
Количество просмотров 862
11.09.2025 
Фото:
Тимкин Юрий
Поделиться:
Оцените материал:
0