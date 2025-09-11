Китай сокращает присутствие на авторынке РФ — что случилось?

Автопроизводители из Китая сократили предложение в России на 34%

Ассортимент новых китайских автомобилей в России резко снизился.

В августе количество объявлений о продаже новых машин из КНР стало меньше на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает источник со ссылкой на исследование «Авто.ру». Антирекорд поставили Ora и BAIC, за год «упав» почти на 85%, а кроме того, существенно сократили предложение Kaiyi (на 60%), Omoda (на 52%) и Haima — на 49%. Также просели, хоть и менее резко, более массовые бренды Haval, Tank, Geely, Jetour и Changan — на величину не более 30%.

Результаты продаж «отзеркаливают» эту ситуацию: с января по июль 2025-го продано 326 тысяч новых «китайцев», на 27% меньше, чем год назад.

В плюсе по продажам – только Jetour (+13%) и Belgee (+50%), а лидеры Haval, Chery, Geely и Changan «ужались» на величину от 21% до 46%. Omoda потеряла почти 70% объемов реализации, а Haima – фактически ушла с рынка. Эксперты говорят, что после бума 2022-23 годов ситуация поменялась: из-за роста средней стоимости покупатель ныне смотрит в сторону более доступных вариантов. Тренд будет долгосрочным, а помогут брендам из КНР только значительные скидки.