#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

В Москве сильно упали продажи новых автомобилей: свежая статистика

Сергей Целиков: Продажи новых автомобилей в Москве сократились на 21%

В Москве продажи новых автомобилей показывают заметное снижение, при этом столица продолжает оставаться крупнейшим автомобильным рынком в России.

Рекомендуем
Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Об этом сообщают аналитики, ссылаясь на данные за август. Несмотря на общий спад, интерес к определенным брендам и моделям всё еще высокий, что демонстрирует предпочтения покупателей в условиях конкурентной среды.

В рейтинге продаж брендов за август первое место занимает Geely с 1449 проданными автомобилями.

На втором месте оказалась компания Haval, реализовавшая 1374 единицы, третью строчку занимает белорусская компания Belgee с 1360 проданных автомобилей. Далее следуют Lada (866), Chery (789), Toyota (578), Changan (519), BMW (459), GAC (444) и Hongqi (443).

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Среди моделей по продажам лидирует кроссовер Belgee X50, который разошелся тиражом в 871 экземпляр. Переработанный Geely Coolray, собираемый в Беларуси, обошел Geely Monjaro, продажи которого составили 656 единиц.

Источник:  Сергей Целиков – Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 258
09.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+1