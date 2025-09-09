В Москве сильно упали продажи новых автомобилей: свежая статистика

Сергей Целиков: Продажи новых автомобилей в Москве сократились на 21%

В Москве продажи новых автомобилей показывают заметное снижение, при этом столица продолжает оставаться крупнейшим автомобильным рынком в России.

Об этом сообщают аналитики, ссылаясь на данные за август. Несмотря на общий спад, интерес к определенным брендам и моделям всё еще высокий, что демонстрирует предпочтения покупателей в условиях конкурентной среды.

В рейтинге продаж брендов за август первое место занимает Geely с 1449 проданными автомобилями.

На втором месте оказалась компания Haval, реализовавшая 1374 единицы, третью строчку занимает белорусская компания Belgee с 1360 проданных автомобилей. Далее следуют Lada (866), Chery (789), Toyota (578), Changan (519), BMW (459), GAC (444) и Hongqi (443).

Среди моделей по продажам лидирует кроссовер Belgee X50, который разошелся тиражом в 871 экземпляр. Переработанный Geely Coolray, собираемый в Беларуси, обошел Geely Monjaro, продажи которого составили 656 единиц.