Популярный кроссовер лишился самой экономичной версии на российском рынке

Exeed убрал комплектацию Platinum для кроссовера RX за 5,04 млн рублей в России

Бренд Exeed сократил ассортимент комплектаций своего купеобразного кроссовера RX, исключив из него комплектацию Platinum с ценой в 5 040 000 рублей.

Комплектация Platinum была единственной в линейке Exeed RX, обладающей 2,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой коробкой-роботом. Этот автомобиль ускорялся до 100 км/ч за 7,6 секунды, что делало его самым динамичным в своей категории. Также он отличался наименьшим расходом топлива: 10,5 л в городе, 5,9 л на трассе, и 7,6 л в смешанном цикле.

Семиступенчатую коробку-робот теперь можно встретить только у базовой версии Urban с 197-сильным 2,0-литровым движком. В версиях Premium и Flagship используется 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия в связке с тем же 249-сильным мотором.

Разгон 197-сильного Exeed RX до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, а их расход топлива составляет 11,8 л в городском, 6,5 л на загородных дорогах и 8,4 л в смешанном цикле. Модели с 249-сильным двигателем и 8-ступенчатым автоматом разгоняются до «сотни» за 8,6 секунды и расходуют, в среднем, 11,2 л по городу, 6,9 л по трассе и 8,5 л при смешанном цикле.

На текущий момент Exeed RX представлен в трех версиях: Urban, Premium и Flagship, с ценами, начинающимися от 4,55 миллиона рублей. Однако, по данным отзывов на специализированных сайтах, в автосалонах все еще имеются автомобили в комплектации Platinum.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
11.09.2025 
