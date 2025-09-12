Автомобили этих цветов россияне любят больше всего: свежий рейтинг

Likvi.com: авто белого цвета составляют 29,01% всех предложений на рынке

В 2025 году в России наблюдается интересная динамика в выборе цветовых оттенков автомобилей. С учетом новых трендов и повышенного интереса к экологическим технологиям, покупатели становятся более внимательными к своим предпочтениям и рыночным тенденциям.

Согласно экспертизе Likvi.com, белый цвет продолжает занимать ведущее место, символизируя стиль и престиж, что составляет 29,01% всех предложений на рынке. Этот оттенок продолжает привлекать внимание автолюбителей, которые ценят функциональность.

Черные автомобили занимают 24,6% от общего числа объявлений, что на 4% выше, чем в предыдущем году.

«Черные цвета имеют множество оттенков, в которые порой проблематично “попасть”, например, при восстановительных работах ЛКП, если сравнивать с белыми», – прокомментировал CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Синие и красные автомобили, которые привлекают молодежь, остались на уровне предыдущего года – рост их доли составил менее 2% по сравнению с 2024 годом (9,1%), что связано с увеличением доли подержанных автомобилей на рынке. Серые и серебристые оттенки также продолжают набирать популярность: в 2025 году они составляют 20,5% и 12,5% от общего объема продаж соответственно.

«Стоимость покраски варьируется соответственно сложности подбора и цены материалов, для многих это решающий фактор при выборе цвета авто. Мы полагаем, что на российском рынке белый цвет еще долгие годы будет приоритетным выбором при покупке машины», – подытожил Александр Коротков.