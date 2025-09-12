Южный МСД — новые дороги для сотен тысяч машин

Владимир Ефимов: Более 8 км дорог построили и реконструировали на участке южного направления МСД

В районе восьмого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) построено и реконструировано более восьми километров вспомогательных дорог.

Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Для улучшения транспортной ситуации в столице мы продолжаем строительство новых участков дорог, в том числе в составе крупных инфраструктурных проектов, таких как Московский скоростной диаметр. Только в рамках реализации восьмого участка южного направления МСД построено и реконструировано 8,3 километра вспомогательных дорог. Кроме того, работы затронули более 28 километров инженерных сетей и коммуникаций».

Восьмой участок – это отрезок, соединяющий улицу Маршала Шестопалова и Павелецкое направление МЖД.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Василий Десятков, работы включали в себя реконструкцию более километра дорог в Проектируемом проезде № 4278, а также строительство двух правоповоротных съездов на Кантемировскую улицу общей протяженностью свыше 1,2 тысячи метров. Помимо этого, были проведены локальные работы на Котляковской улице, в 1-м Котляковском переулке и на улице Москворечье.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что все этапы строительства находились на строгом контроле ведомства. Инспекторы провели 31 выездную проверку с привлечением специалистов Центра экспертиз для проведения лабораторных исследований качества работ и материалов на соответствие проектным решениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 400 тысяч автомобилистов ежедневно пользуются МСД.