Haval и Solaris претендуют на работу в такси

15 сентября
15 сентября
15 сентября
Осенью станет известно, какие иномарки будут работать в такси

Окончательный перечень моделей, которые можно будет использовать в качестве такси по новому закону, сформируют осенью.

В список Минпромторга, вероятно, войдут популярные у россиян китайские марки и автомобили, собранные на бывших мощностях Hyundai.

Предварительный список автомобилей, которые получат допуск к таксомоторным перевозкам по новым правилам, может быть сформирован уже во второй половине сентября. Согласно данным источников, в него кроме отечественных Lada, Москвича и Evolute могут войти и популярные у россиян китайский бренд Haval и автомобили Solaris и Sollers. Окончательное утверждение перечня ожидается осенью, хотя в Минпромторге сообщили, что работа над документом завершится до конца года. Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream: сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах «бизнес» и «премиум».

Новые требования для такси начнут действовать с 1 марта 2026 года. Чтобы попасть в реестр, автомобиль должен либо набрать достаточное количество баллов за локализацию, либо производиться по специальному инвестиционному контракту (СПИК). Это открывает дорогу для целого ряда марок. Например, модели Haval теоретически могут пройти по условиям, связанным с СПИКом, а машины бренда Solaris, под которым собирают прежние модели Hyundai и Kia, вероятно, подпадают под нужные критерии. Автомобили, уже внесенные в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работу до списания.

Эксперты отмечают, что допуск этих марок выгоден всем. Про изводители получат гарантированный масштабный спрос от таксопарков, которые обновляют автопарки каждые три года. Для самих перевозчиков это означает расширение выбора автомобилей. Как подчеркивают аналитики, ограничение только продукцией АВТОВАЗа могло бы нанести серьезный ущерб всей отрасли и бюджету страны.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
15.09.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
