Российский автомобиль будущего создадут в Шушарах

Петербург строит научный хаб для отечественного автопрома

В Санкт-Петербурге начнется строительство нового научно-исследовательского центра, который станет мозговым предприятием для отечественного автомобилестроения.

Объект площадью 18 тысяч квадратных метров появится на территории особой экономической зоны «Шушары» и будет технологически связан с автозаводом. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Финансирование масштабного проекта стало возможным благодаря первому для Петербурга казначейскому инвестиционному кредиту. Эта льготная мера поддержки позволит привлечь из федерального бюджета 3,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры особой экономической зоны. По словам председателя городского комитета по промышленной политике Александра Ситова, работы по инженерным изысканиям уже начались.

Создание центра откроет новую страницу в развитии автокластера Северной столицы. Специалисты будут вести передовые исследовательские работы, разрабатывать новые технологии и сразу внедрять их на производстве. Это не только ускорит процесс создания автомобилей с высокой степенью локализации, но и даст мощный социально-экономический эффект: более 2200 новых рабочих мест и свыше 14 миллиардов рублей бюджетных отчислений в течение пятнадцати лет.

12.09.2025 
