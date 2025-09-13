#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

В России стартовали продажи нового японского внедорожника с левым рулем

Mitsubishi L200 шестого поколения продается в РФ по цене от 5,47 млн рублей

В России стартовали неофициальные продажи пикапов Mitsubishi L200 2025 модельного года.

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Автомобили уже доступны в дилерских центрах Тамбова и Красноярска. Цены на версию GLS варьируются от 5 470 000 до 5 950 000 рублей, что делает эту модель конкурентоспособной в категории утилитарных внедорожников.

Шестое поколение L200 получило обновленный дизайн в фирменном стиле Mitsubishi: увеличенная радиаторная решетка, светодиодные фары и более выразительные линии кузова.

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Под капотом размещен 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 184 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода Super Select обеспечивает уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью.

Интерьер Mitsubishi L200
Интерьер Mitsubishi L200

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Версия GLS предлагает leather-обивку, мультимедийную систему с Bluetooth, климат-контроль, беспроводную зарядку, камеру заднего вида и парктроники. В оснащение безопасности входят системы контроля мертвых зон и адаптивный круиз-контроль. Пикапы поставляются с левым рулем.

Источник:  32cars
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 326
13.09.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi L 200

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв