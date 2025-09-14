#
BYD бросит вызов Porsche и Audi на их территории

BYD запустит продажи бренда Denza на рынке Великобритании в 2026 году

Компания BYD собирается презентовать свой бренд Denza в Великобритании в следующем году, выпустив три новые модели.

В компании подчеркивают, что будут конкурировать с такими известными производителями, как Porsche и Audi. Вице-президент BYD, Ли Кэ, отметил, что бренд Yangwang планирует выход на рынок Великобритании в 2027 году.

«Нам нужно сформировать британскую команду, заложить прочный фундамент, а затем двигаться вперёд шаг за шагом», – сказал он
В 2023 году Yangwang выпустил свою первую модель U8 – роскошный внедорожник, обладающий увеличенным запасом хода и мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Эта модель превосходит BMW M3 и способна разворачиваться на 360 градусов на месте и даже плавать.

BYD Yangwang U8
BYD Yangwang U8

Позднее был представлен U9 – полностью электрический суперкар с максимальной скоростью около 386 км/ч, который оборудован полностью гидравлической подвеской и способен подпрыгивать на месте и передвигаться на трёх колёсах.

BYD официально вошла на рынок Великобритании в марте 2023 года, хотя продажи своих первых моделей, таких как электрический кроссовер Atto 3, стартовали осенью 2022 года.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 73
14.09.2025 
Фото:BYD
