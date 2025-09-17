#
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу

Жесткие требования к машинам вынудят уйти с рынка сотни тысяч водителей такси

Российский рынок такси ожидают серьезные потрясения из-за нового закона о локализации транспорта.

Уже в марте 2026 года требования станут обязательными к исполнению, и, по оценкам экспертов РСПП, это может привести к уходу с рынка до 200 тысяч водителей такси. Эта цифра составляет примерно пятую часть от общего числа занятых в отрасли, что неминуемо скажется на ее работе.

Особенную тревогу вызывает ситуация с самозанятыми водителями, которые работают на личных автомобилях. Согласно протоколу заседания Российского союза промышленников и предпринимателей, почти 80% таких машин не соответствуют будущим нормативам. Для многих замена автомобиля на соответствующий требованиям будет неподъемной из-за высокой стоимости новых российских моделей и сложностей с льготным кредитованием.

Проблемы коснутся и крупных таксопарков, которые вынуждены будут обновлять свой автопарк через лизинг, что приведет к существенному росту арендных ставок для водителей. В конечном счете эти дополнительные расходы лягут на плечи пассажиров, и стоимость поездок в мегаполисах, по прогнозам, может взлететь на 20-30%. Это также грозит снижением доступности услуг.

В качестве решения автопроизводители и агрегаторы уже начали обсуждать совместные программы по обновлению парка. Однако участники рынка сходятся во мнении, что для смягчения последствий необходимы более гибкие и постепенные механизмы адаптации, чтобы избежать резкого коллапса в отрасли такси.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
17.09.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
