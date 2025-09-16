Стало известно, сколько будет стоить в России новый кроссовер известного бренда

Российские цены на новый кроссовер Jetour T1 будут стартовать с 3,77 млн рублей

Российские дилеры бренда Jetour объявили цены на новый кроссовер Jetour T1, презентация которого была перенесена с 16 сентября.

Наличие автомобилей на данный момент составляет около десяти экземпляров. В основном предлагаются кроссоверы в топовой комплектации Luxury, доступные в Тахтамукае и Ростове-на-Дону, с ценами от 3 950 000 до 4 050 000 рублей.

Автомобиль в комплектации Comfort будет стоить дешевле – 3 770 000 рублей, данный вариант также имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод шестого поколения от BorgWarner. Ожидается, что в этом исполнении также будет доступен переднеприводный Jetour T1 с 1,5-литровым 170-сильным двигателем и семиступенчатым роботом 7DCT, который разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд.

Полноприводная версия Comfort будет дополнена подсветкой в бардачке, различными настройками передних сидений и функцией низкоскоростного круиз-контроля, а также предложит семь режимов движения.

Базовое оборудование включает светодиодную оптику, датчики дождя и света, беспроводную зарядку, парктроники, подножки, бесключевой доступ и цифровую приборную панель на 10,25 дюймов с мультимедийной системой на 12,8 дюймов и 8 динамиками. Полноприводные версии также получат 19-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль и расширенное оборудование безопасности.

Габариты Jetour T1 сопоставимы с кроссовером T2, но несколько меньше по длине (4705 мм), ширине (1967 мм) и высоте (1843 мм). Колесная база у обоих автомобилей составляет 2800 мм. Дорожный просвет – 190 мм, углы въезда и съезда равны 28°, а максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм.