Назван самый надежный кроссовер 2025 года

Эксперты HotCars признали Honda CR-V 2025 года самым надежным кроссовером в мире

По мнению экспертов автомобильного портала HotCars, новая Honda CR-V 2025 года является самым надежным кроссовером, который вышел на рынок в этом году. Специалисты J.D. Power присвоили модели 83 балла из 100, что значительно выше среднего значения для всех автомобилей.

Кроме того, Honda CR-V отличается неприхотливостью и низкими затратами на обслуживание: вероятность необходимости капитального ремонта в течение первых пяти лет эксплуатации составляет лишь 22%. По данным RepairPal, годовые расходы на техническое обслуживание Honda CR-V составляют всего 407 долларов (примерно 33,8 тыс. рублей).

Высокая оценка Honda CR-V объясняется несколькими аспектами. Прежде всего, Honda всегда была одним из самых надежных брендов на авторынке, уступая лишь таким компаниям, как Toyota, Lexus и Subaru.

Honda CR-V

Также стоит отметить, что Honda CR-V – один из немногих современных кроссоверов, которые используют двигатель внутреннего сгорания. По данным Consumer Reports, такие автомобили чаще всего оказываются более надежными. Для сравнения, владельцы электромобилей сталкиваются с проблемами на 46% чаще, а у плагин-гибридов проблем на 70% больше, чем у бензиновых моделей, что связано с их сложной конструкцией.

Эксперты подчеркивают, что Honda CR-V действительно является самым надежным кроссовером – новинкой 2025 году, но это не единственный вариант для покупателей, стремящихся к долговечным SUV.

Среди аналогичных моделей они также упомянули Buick Envista с рейтингом 87 баллов, Acura RDX с 81, Subaru Crosstrek с 85, а также Lexus NX и Toyota RAV4, имеющие по 80 баллов надежности.