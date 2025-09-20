Ретростиль легендарного Renault R4 дополнила современная начинка

Renault показал новый R4 E-Tech в ретростиле и в виде электрического фургона

Французский автопроизводитель Renault представил обновленную версию своего культового автомобиля R4, вернув на дороги легенду 1960-х годов в современном облике с электродвигателем.

Помимо пассажирской версии, компания анонсировала и коммерческий фургон, продолжая тем самым традиции исторической модели R4 Fourgonnette.

Оригинальный Renault 4, бывший первым переднеприводным автомобилем марки и выпускавшийся с 1961 по 1994 годы, стал самым массовым автомобилем во Франции.

Его новая электрическая интерпретация бережно сохраняет узнаваемый ретродизайн, но при этом оснащается новейшими технологиями. Коммерческая версия, уже доступная к заказу во Франции, создана для деловых нужд: она идеально подойдет торговым представителям, службам доставки и сервисным компаниям.

Покупателям предлагается выбор из двух модификаций: классического фургона и универсальной версии с возможностью трансформации.

Практичности фургона уделено особое внимание. Благодаря отсутствию задних сидений его остекленный грузовой отсек предлагает 940 литров полезного пространства, а дополнительный отсек под полом вмещает еще 55 литров.

Renault R4

Автомобиль оснащен всем необходимым для коммерческой эксплуатации: противоскользящим ковриком, шторкой багажного отделения, проушинами для крепления груза и перегородкой, отделяющей салон от грузовой зоны. Максимальная длина погрузки составляет 1,20 метра при полезной нагрузке до 345 кг.

В движение автомобиль приводит электродвигатель мощностью 150 л.с. (110 кВт) в паре с аккумулятором емкостью 42 кВт·ч.

Ожидается, что запаса хода в 409 километров будет достаточно для большинства городских и пригородных маршрутов.

Сейчас коммерческие версии нового R4 E-Tech предлагаются только во Франции по цене от 29 300 евро.