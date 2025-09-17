#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer
17 сентября
Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе
Ford сократит 1000 работников завода в Кельне...
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
17 сентября
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на...
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
17 сентября
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
Tesla Cybertruck признан самым безопасным...

Как бренд Renault попал в России в тупик из-за бюрократической ошибки

Компании Renault отказали в регистрации нового товарного знака «Reno»

Французский автогигант Renault столкнулся с неожиданным препятствием на пути возможного возвращения в Россию.

Рекомендуем
Внедорожник для России получил «правильный» мотор

Роспатент выдал компании предварительный отказ в регистрации нового товарного знака «Reno». По иронии судьбы, конфликт возник со своим же, более ранним знаком.

Причиной отказа стала путаница в документах самой же компании. Роспатент обнаружил, что новый знак «Reno» слишком похож на уже существующий товарный знак. Проблема возникла из-за того, что в новой заявке компания указала адрес, который не совпадает с адресом в первоначальной регистрации.

У компании осталось всего несколько недель, чтобы исправить оплошность и предоставить в Роспатент актуальные данные.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Как поясняют эксперты, этого будет достаточно для снятия претензий. Ранее экс-гендиректор Renault Лука де Мео не исключал возобновления работы компании в России. Правда, в середине июля он покинул пост, и сейчас компанию возглавляет Франсуа Прово, а о его планах ничего не известно.

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 12
17.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1