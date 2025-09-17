Как бренд Renault попал в России в тупик из-за бюрократической ошибки

Компании Renault отказали в регистрации нового товарного знака «Reno»

Французский автогигант Renault столкнулся с неожиданным препятствием на пути возможного возвращения в Россию.

Роспатент выдал компании предварительный отказ в регистрации нового товарного знака «Reno». По иронии судьбы, конфликт возник со своим же, более ранним знаком.

Причиной отказа стала путаница в документах самой же компании. Роспатент обнаружил, что новый знак «Reno» слишком похож на уже существующий товарный знак. Проблема возникла из-за того, что в новой заявке компания указала адрес, который не совпадает с адресом в первоначальной регистрации.

У компании осталось всего несколько недель, чтобы исправить оплошность и предоставить в Роспатент актуальные данные.

Как поясняют эксперты, этого будет достаточно для снятия претензий. Ранее экс-гендиректор Renault Лука де Мео не исключал возобновления работы компании в России. Правда, в середине июля он покинул пост, и сейчас компанию возглавляет Франсуа Прово, а о его планах ничего не известно.