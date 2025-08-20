Вернется ли в Россию автобренд Renault: глава «Ростеха» дал ответ

#
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на текущий момент нет никаких политических предпосылок для возвращения Renault на АВТОВАЗ, и предметные переговоры по этому вопросу не ведутся.

Французская компания передала свою долю в АВТОВАЗе (67,7%) в госсобственность России в лице ФГУП «НАМИ» в мае 2022 года, что было связано с политическими и экономическими условиями. Оставшимися 32,3% акций владел «Ростех», который также передал их ФГУП «НАМИ» весной 2023 года. Осенью 2024 года госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет.

В феврале этого года гендиректор Renault Лука де Мео не исключал возможность возвращения на российский рынок.

«Давайте будем реалистами. Никаких политических предпосылок для этого пока нет, даже на самом дальнем горизонте», – подчеркнул Чемезов.

Он добавил, что условия возвращения иностранных компаний определяются на уровне государства.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
20.08.2025 
