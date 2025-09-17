Надежный кроссовер Kia вернулся на российский рынок, и он дешевле «китайцев»

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia Seltos по цене от 1,6 млн рублей

Кроссовер Kia Seltos из параллельного импорта стал интересной альтернативой «китайцам» для российских автомобилистов. Его цена начинается от 1 597 000 рублей.

Для сравнения, седан Lada Vesta в комплектации Life стоит от 1 626 000 рублей, а базовая версия Москвич 3 – от 1 700 000 рублей.

Kia Seltos в начальной комплектации включает 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. и вариатор, а также некоторые удобства, такие как цифровая приборная панель и климат-контроль.

За минимальную цену в 1 597 000 рублей Kia Seltos готова привезти компания из Красноярска. Цены на остальные кроссоверы зависят от региона: во Владивостоке минимальная цена составляет 1 750 000 рублей, в Санкт-Петербурге и Чебоксарах – 1 950 000 рублей, а в Симферополе цена достигает 2 000 000 рублей.

Kia Seltos

На автомобили из наличия стоимость значительно выше, например, в Чебоксарах новый Seltos стоит от 2 253 000 рублей, а в Москве цены начинаются от 2 300 000 рублей.

Все модели оснащены 115-сильным атмосферным двигателем, также доступны версии с 2,0-литровым мотором мощностью 149 л.с., которые стоят от 2 500 000 рублей при заказе и от 2 800 000 рублей из наличия.

Kia Seltos