Почему в августе россияне вдруг стали покупать больше машин? Мнение экспертов

«Автостат» опубликовал мнения дилеров относительно роста продаж авто в августе

Рост продаж новых легковых автомобилей в августе, который составил 1,3% по сравнению с июлем, стал самым высоким показателем с начала 2025 года благодаря скидкам от импортеров, субсидированным кредитам и снижающимся процентным ставкам по банковским вкладам, отметил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Заместитель директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подчеркнул, что ключевую роль в «неплохом» результате августа сыграл июль, когда автосалоны зарегистрировали наибольшее количество заключенных контрактов и привлекли максимальный трафик.

Этого «запаса» хватило и для августа. Он добавил, что августе кривая спроса уже падала у многих вниз, самое большое снижение было на последней неделе лета по причине подготовки к учебному сезону.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заметил, что после снижения ключевой ставки ЦБ покупатели стали более оптимистично настроены. Дополнительные скидки на автомобили от китайских импортеров также способствовали росту продаж.

«Несмотря на общее снижение объемов продаж по сравнению с прошлым годом, август оказался успешным благодаря ряду факторов. Например, традиционно конец лета является периодом оживления спроса перед началом учебного года и осеннего автомобильного сезона. Многие покупатели стремятся приобрести автомобиль до повышения цен осенью», – сказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Напоминаем, что по итогам августа 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 122 235 единиц. Это на 1,3% больше, чем в июле, но на 17,6% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, российский авторынок преодолел результаты июля и установил месячный рекорд второй месяц подряд.