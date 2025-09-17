#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer
17 сентября
Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе
Ford сократит 1000 работников завода в Кельне...
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
17 сентября
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на...
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
17 сентября
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
Tesla Cybertruck признан самым безопасным...

Почему в августе россияне вдруг стали покупать больше машин? Мнение экспертов

«Автостат» опубликовал мнения дилеров относительно роста продаж авто в августе

Рост продаж новых легковых автомобилей в августе, который составил 1,3% по сравнению с июлем, стал самым высоким показателем с начала 2025 года благодаря скидкам от импортеров, субсидированным кредитам и снижающимся процентным ставкам по банковским вкладам, отметил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Рекомендуем
УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Заместитель директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подчеркнул, что ключевую роль в «неплохом» результате августа сыграл июль, когда автосалоны зарегистрировали наибольшее количество заключенных контрактов и привлекли максимальный трафик.

Этого «запаса» хватило и для августа. Он добавил, что августе кривая спроса уже падала у многих вниз, самое большое снижение было на последней неделе лета по причине подготовки к учебному сезону.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заметил, что после снижения ключевой ставки ЦБ покупатели стали более оптимистично настроены. Дополнительные скидки на автомобили от китайских импортеров также способствовали росту продаж.

«Несмотря на общее снижение объемов продаж по сравнению с прошлым годом, август оказался успешным благодаря ряду факторов. Например, традиционно конец лета является периодом оживления спроса перед началом учебного года и осеннего автомобильного сезона. Многие покупатели стремятся приобрести автомобиль до повышения цен осенью», – сказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Напоминаем, что по итогам августа 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 122 235 единиц. Это на 1,3% больше, чем в июле, но на 17,6% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, российский авторынок преодолел результаты июля и установил месячный рекорд второй месяц подряд.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
17.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0