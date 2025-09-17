#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer
17 сентября
Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе
Ford сократит 1000 работников завода в Кельне...
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
17 сентября
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на...
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
17 сентября
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
Tesla Cybertruck признан самым безопасным...

В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?

«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на новые машины в РФ повысился до 75%

Согласно информации от сервиса «еКредит», в летние месяцы 2025 года наблюдается рост уровня одобрения заявок на автокредиты на 4%, а средняя сумма займа увеличилась на 310 тысяч рублей.

Рекомендуем
УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

В пресс-службе сервиса сообщили, что средняя процентная ставка кредита летом составила 10,4%, что значительно меньше по сравнению с 13,3%, зафиксированными весной. В результате уровень одобрения по новым автомобилям возрос до 75%, а средний размер автокредита увеличился до 1,75 миллиона рублей.

В весенний период уровень одобрения по таким заявкам находился на уровне 71%, а средняя сумма займа составляла около 1,44 миллиона рублей.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте автомобилей с пробегом, несмотря на относительно высокую среднюю процентную ставку, которая летом составила 25,8% против 26,5% весной. С 49% в весенний период уровень одобрения летом возрос до 57%. Средний размер займа повысился с 1,31 миллиона рублей до 1,35 миллиона рублей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По словам Никиты Марголина, руководителя продаж «еКредит», смягчение кредитных условий на рынке новых автомобилей может привести к повышенному интересу к бюджетным моделям российских и китайских брендов.

Условия субсидирования автокредитов от производителей также играют свою роль. Он отметил, что с учетом снижения ключевой ставки до 17% можно ожидать продолжения снижения ставок на кредиты на автомобили с пробегом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Несмотря на осторожный оптимизм на рынке, резкого увеличения объемов автокредитования не предвидится, так как на спрос влияют реальные доходы населения и валютный курс. Тем не менее, возможны положительные изменения на рынке автомобилей, если ключевая ставка продолжит снижение.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:
ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 49
17.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0