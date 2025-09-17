В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?

«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на новые машины в РФ повысился до 75%

Согласно информации от сервиса «еКредит», в летние месяцы 2025 года наблюдается рост уровня одобрения заявок на автокредиты на 4%, а средняя сумма займа увеличилась на 310 тысяч рублей.

В пресс-службе сервиса сообщили, что средняя процентная ставка кредита летом составила 10,4%, что значительно меньше по сравнению с 13,3%, зафиксированными весной. В результате уровень одобрения по новым автомобилям возрос до 75%, а средний размер автокредита увеличился до 1,75 миллиона рублей.

В весенний период уровень одобрения по таким заявкам находился на уровне 71%, а средняя сумма займа составляла около 1,44 миллиона рублей.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте автомобилей с пробегом, несмотря на относительно высокую среднюю процентную ставку, которая летом составила 25,8% против 26,5% весной. С 49% в весенний период уровень одобрения летом возрос до 57%. Средний размер займа повысился с 1,31 миллиона рублей до 1,35 миллиона рублей.

По словам Никиты Марголина, руководителя продаж «еКредит», смягчение кредитных условий на рынке новых автомобилей может привести к повышенному интересу к бюджетным моделям российских и китайских брендов.

Условия субсидирования автокредитов от производителей также играют свою роль. Он отметил, что с учетом снижения ключевой ставки до 17% можно ожидать продолжения снижения ставок на кредиты на автомобили с пробегом.

Несмотря на осторожный оптимизм на рынке, резкого увеличения объемов автокредитования не предвидится, так как на спрос влияют реальные доходы населения и валютный курс. Тем не менее, возможны положительные изменения на рынке автомобилей, если ключевая ставка продолжит снижение.

