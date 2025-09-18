Новые правила парковки навели порядок у домов москвичей
Расширение зоны резидентных разрешений, которое произошло 15 августа, уже дало положительные результаты, сообщили в Дептрансе Москвы.
Местные жители получили приоритет в парковке, а количество нарушений резко сократилось. На новых улицах резидентной зоны машины теперь паркуются строго по правилам, исчезли случаи стоянки вторым рядом и на тротуаре.
Лидерами по положительной динамике стали:
- Уральская ул. (– 88% нарушений)
- ул. Героев Панфиловцев (– 69%)
- ул. Андреевка (– 63%)
- ул. Летчика Ульянина (– 60%)
- Дмитровский проезд (– 51%).
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Мы развиваем парковочное пространство столицы в соответствии с задачей, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Расширение зоны резидентных разрешений дает приоритет местным жителям при парковке возле дома, а также повышает безопасность на улицах города. Оборачиваемость парковок увеличивается, благодаря чему водителям проще найти свободные места и парковаться правильно».
- «За рулем» можно читать и в MAX