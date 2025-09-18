Новые правила парковки навели порядок у домов москвичей

Максим Ликсутов: до 88% сократилось число нарушений там, где расширилась зона резидентных разрешений

Расширение зоны резидентных разрешений, которое произошло 15 августа, уже дало положительные результаты, сообщили в Дептрансе Москвы.

Местные жители получили приоритет в парковке, а количество нарушений резко сократилось. На новых улицах резидентной зоны машины теперь паркуются строго по правилам, исчезли случаи стоянки вторым рядом и на тротуаре.

Лидерами по положительной динамике стали:

Уральская ул. (– 88% нарушений)

ул. Героев Панфиловцев (– 69%)

ул. Андреевка (– 63%)

ул. Летчика Ульянина (– 60%)

Дмитровский проезд (– 51%).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы развиваем парковочное пространство столицы в соответствии с задачей, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Расширение зоны резидентных разрешений дает приоритет местным жителям при парковке возле дома, а также повышает безопасность на улицах города. Оборачиваемость парковок увеличивается, благодаря чему водителям проще найти свободные места и парковаться правильно».

