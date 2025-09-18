Надежный и современный американский кроссовер сейчас стоит в России дешевле Лады

Продажи новых Chevrolet Tracker стартовали в России по цене от 1,65 млн рублей

На российском рынке кроссоверов почти не осталось моделей, доступных за сумму ниже двух миллионов рублей, а среди автомобилей китайских марок выбор также остается ограниченным.

Решить эту проблему призван Chevrolet Tracker, который будет доступен через параллельный импорт с минимальной ценой в 1 650 000 рублей.

Chevrolet Tracker за 1 650 000 рублей можно заказать через компанию из Владивостока. Согласно информации из одного из популярных сайтов объявлений, этот кроссовер будет иметь кожаный салон, мультимедийную систему с сенсорным экраном, большой люк, рулевое колесо с частичной мультимедийной функцией, климат-контроль и кнопку старт-стоп.

Chevrolet Tracker

Стоит отметить, что базовая версия обладает 1,0-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. В то же время в Перми аналогичный кроссовер продается за 1 850 000 рублей.

Более мощный вариант Chevrolet Tracker, оборудованный 1,3-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 165 л.с. и вариатором, предложен в мультибрендовом автосалоне Подмосковья и стоит 2 365 000 рублей. В Москве также имеется третья версия кроссовера с 132-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 литра и шестиступенчатым автоматом, цена на которую составляет 2 390 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Tracker

Актуальная версия Chevrolet Tracker строится на платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с SAIC. По размеру он меньше, чем Chery Tiggo 4 и Geely Coolray, и его габариты составляют 4270 мм в длину, 1791 мм в ширину и 1627 мм в высоту, при колесной базе 2570 мм.