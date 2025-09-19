Geely отзывает 17 тысяч Emgrand для бесплатного ремонта

Росстандарт: Geely Emgrand отзывают из-за риска деформации топливного бака

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) официально одобрило программу добровольного отзыва для седанов Geely Emgrand.

Инициатором выступил официальный импортер марки в России – компания «Джили-Моторс». Под действие программы попадают более 17 тысяч автомобилей, проданных с ноября 2023 года по настоящее время.

Причиной для ремонта стала потенциальная неисправность клапана вентиляции в крышке топливного бака. В редких случаях его некорректная работа может привести к созданию избыточного вакуума в системе. Это, в свою очередь, способно вызвать деформацию бака и повреждение его компонентов топливным насосом.

В рамках отзывной кампании дилерские центры проведут диагностику и заменят крышку топливного бака, а при необходимости – и сам бак вместе с комплектующими. Все работы будут выполнены абсолютно бесплатно.

Официальный дилер свяжется с каждым владельцем из списка по почте или телефону, чтобы пригласить на сервис. Однако ждать звонка необязательно.

Проверить, подпадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно по специальному списку VIN-кодов на сайте Росстандарта.

Если ваша машина в списке, достаточно обратиться в ближайший дилерский центр Geely для записи на бесплатный ремонт.