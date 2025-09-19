Будущее электротранспорта России определят в Москве

Форум «Электро//Движение» пройдет 26 сентября 2025 года в Москве

Менее двух недель осталось до старта форума «Электро//Движение» – это мероприятие станет центральной площадкой, где будет определяться стратегия развития рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры в России.

Форум соберет на одной площадке всех ключевых игроков рынка: ведущие министерства (Минэнерго, Минпромторг), автопроизводителей (КАМАЗ, «Москвич», «Автотор», Evolute) и инфраструктурные компании («Россети Московский регион», «Росатом», «Ростех», «Роснано»).

На пленарной сессии обсудят меры государственной поддержки, планы по массовому выпуску отечественных электромобилей и масштабирование сети зарядных станций.

Параллельные сессии будут посвящены конкретным темам: развитию инфраструктуры от городской среды до магистральных трасс, интеграции зарядных станций в жилые и торговые комплексы, развитию пассажирского и грузового электротранспорта, а также микромобильности и новым городским сервисам.

В рамках форума запланировано подписание ряда отраслевых соглашений, а завершится день неформальным вечерним коктейлем.

Эксклюзивным событием программы станет деловой завтрак на тему «Роль автопроизводителей в развитии рынка электромобильности», который пройдет 26 сентября с 9:00 до 10:30.

«Электро//Движение» – это возможность для профессионалов рынка стать частью будущего российского электротранспорта, установить новые деловые контакты и узнать о ключевых трендах и планах развития отрасли напрямую от их создателей.

Участие в форуме возможно только после обязательной регистрации на официальном сайте.

