В России начались продажи спецверсии популярного кроссовера в стиле Range Rover
В России официально начались продажи специальной версии кроссовера Jaecoo J7, вдохновленного дизайном Range Rover Evoque.
Появление первых автомобилей в дилерских центрах произошло в начале сентября 2025 года и приурочено ко второму юбилею бренда на российском рынке.
По словам Ильи Петрова, директора по розничным продажам группы «Авилон», базовая стоимость модели составляет 2,47 миллиона рублей. С учетом скидок по программе trade-in, цена на комплектацию Limited Edition начинается от 2,56 миллиона рублей, а на топовую версию Limited Edition Top – от 2,86 миллиона рублей.
Петров также добавил, что специальная версия Jaecoo J7 имеет высокий потенциал для увеличения доли продаж внутри бренда на 5-10%, однако ключевым фактором останется доступность автомобиля на рынке.
Кроссовер комплектуется 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В перечень опций топовых версий входят панорамная крыша, камера кругового обзора, двухзонный климат-контроль и расширенный пакет ADAS, который включает в себя множество систем помощи водителю.
