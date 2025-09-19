#
В России начались продажи спецверсии популярного кроссовера в стиле Range Rover

В РФ стартовали продажи Jaecoo J7 Limited Edition по цене от 2,56 млн рублей

В России официально начались продажи специальной версии кроссовера Jaecoo J7, вдохновленного дизайном Range Rover Evoque.

Появление первых автомобилей в дилерских центрах произошло в начале сентября 2025 года и приурочено ко второму юбилею бренда на российском рынке.

По словам Ильи Петрова, директора по розничным продажам группы «Авилон», базовая стоимость модели составляет 2,47 миллиона рублей. С учетом скидок по программе trade-in, цена на комплектацию Limited Edition начинается от 2,56 миллиона рублей, а на топовую версию Limited Edition Top – от 2,86 миллиона рублей.

Петров также добавил, что специальная версия Jaecoo J7 имеет высокий потенциал для увеличения доли продаж внутри бренда на 5-10%, однако ключевым фактором останется доступность автомобиля на рынке.

Кроссовер комплектуется 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В перечень опций топовых версий входят панорамная крыша, камера кругового обзора, двухзонный климат-контроль и расширенный пакет ADAS, который включает в себя множество систем помощи водителю.

Jaecoo J7 Limited Edition
Jaecoo J7 Limited Edition
Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Jaecoo
19.09.2025 
Фото:Jaecoo
