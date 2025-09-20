#
Суровый внедорожник превратили в косметичку: Lexus выпустил спецверсию модели LX

Lexus представил модификацию Glam LX для маркетинговых мероприятий

Lexus модифицировал рамный внедорожник LX, который является премиум-версией хорошо известного в России Land Cruiser 300.

Lexus Glam LX
Lexus Glam LX

Новый Lexus Glam LX представляет собой «гламурный комплекс на колесах», который будет использоваться в различных маркетинговых мероприятиях, и серийное производство не запланировано.

Компания отмечает, что данный внедорожник ориентирован на людей, которые превращают подготовку к светским выходам в особенные события. Лиза МакКуин, старший менеджер по маркетингу Lexus, сказала, что Glam LX символизирует новую главу в истории Lexus, выходящую за рамки комфорта и мастерства, и соединяющуюся со страстями и стремлением клиентов к самовыражению.

Lexus Glam LX
Lexus Glam LX
Glam LX выделяется своим необычным «хамелеоновым» цветом, хрустальными эмблемами и кожаным салоном в розово-белых тонах. В отделке машины использованы мохер и шелк. В багажном отсеке расположена гримерка с выдвижными стульями, зеркалами, светодиодной вешалкой и акриловыми ящиками для гардероба и аксессуаров. Для переднего пассажира предложили маникюрный столик с различными лаками и лампой для маникюра.

Lexus Glam LX
Lexus Glam LX

В салоне есть держатели для «горячих инструментов», встроенные розетки, холодильная камера и отсек для сумок с LED-подсветкой. О технических характеристиках автомобиля ничего не сообщается, и можно предположить, что изменения под капотом ограничились исключительно розовой крышкой, закрывающей двигатель.

Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 13
20.09.2025 
Фото:Lexus
