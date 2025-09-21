#
В России продают очень мощную Тойоту для профессиональных гонок

Во Всеволжске выставили на продажу Toyota Supra A90 мощностью 930 л.с.

Во Всеволожске на продажу выставили уникальный спортивный автомобиль – Toyota Supra A90, оборудованную мотором BMW B58, который развивает примерно 930 л.с. при 8100 об/мин.

Этот спорткар был разработан специально для профессиональных соревнований, включая дрифт.

Однако информация о том, как этот автомобиль оказался в России, не раскрыта. В отличие от стандартной Supra, данный экземпляр прошел полную переработку, затронувшую не только двигатель.

Например, система охлаждения размещена сзади, топливная система сертифицирована FIA, коробка передач – 6-ступенчатая секвентальная, передние тормозные суппорты – 6-поршневые, а задние – 4-поршневые.

Руль создан брендом Sparco, специально для дрифта, а сиденье водителя сделано из углеволокна, с настраиваемым педальным узлом и другими улучшениями. Цена автомобиля составляет 31 миллион рублей.

Источник:  Auto.ru
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
21.09.2025 
Фото:Auto.ru
