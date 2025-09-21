Volkswagen отказывается возмещать ущерб от своего ухода из России

Volkswagen AG счел неправомерным взыскание с него в России 16,9 млрд рублей

Концерн Volkswagen назвал необоснованным решение российского суда о взыскании с него 16,9 миллиардов рублей по иску «Группы ГАЗ».

В пресс-службе Volkswagen AG отметили, что обращение российского суда по делу о несостоятельности является очередной попыткой добиться исполнения незаконного решения через сомнительные методы. Компания намерена активно защищать свои интересы всеми доступными правовыми средствами.

До 2022 года завод ГАЗа производил автомобили Volkswagen и Skoda.

В 2023 году нижегородский автозавод подал иск против Volkswagen из-за прекращения сотрудничества. В 2024 году Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о взыскании с Volkswagen 16,9 миллиардов рублей.

В 2025 году право требовать эти суммы было передано АО «Камея», созданному ранее в этом году за 120 миллионов рублей. Эта организация подала в Арбитражный суд Москвы заявление о локальном банкротстве Volkswagen AG.