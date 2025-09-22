Huawei представил свой первый универсал: его уникальные особенности

#
22 сентября
22 сентября
22 сентября
Китайская компания Huawei запустила продажи на внутреннем рынке своего первого универсала под названием Stelato S9T. Начальная цена автомобиля составляет 309,8 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 3,6 млн рублей по действующему курсу.

Размеры Stelato S9T составляют 5160 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1492 мм в высоту, с колесной базой 3050 мм. Автомобиль в базовой комплектации оборудован 20-дюймовыми колесами, с опцией выбора 21-дюймовых. Уникальные черты модели включают ниспадающую крышу и скрытые дверные ручки.

Автомобиль оснащен тремя дисплеями: два по 12,3 дюйма для водителя и пассажира и один центральный экран размером 16,1 дюйма.

Гибридная версия имеет мощность 469 л.с., а также доступны две полностью электрические версии с отдачей 308 или 523 л.с.

Huawei Stelato S9
Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Количество просмотров 5
22.09.2025 
