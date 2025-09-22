Дешевый кроссовер с неубиваемым мотором снова можно купить в России

В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia KX1 по цене от 1,39 млн рублей

В России продолжаются продажи компактного кроссовера Kia KX1, который за пределами страны известен под названием Stonic.

Модель доступна через параллельный импорт по стартовой цене от 1,39 миллиона рублей за базовую версию с поставкой под заказ. Это делает Kia KX1 более доступным вариантом по сравнению с Lada Vesta Comfort (от 1,46 млн рублей), универсалом Vesta SW (от 1,66 млн рублей) и кроссовером Москвич 3 (от 1,7 млн рублей).

Во Владивостоке предоставляется доставка автомобиля «под ключ», включая все таможенные пошлины и утильсбор.

Kia KX1

Kia KX1 базируется на платформе модели Kia Rio, а также кросс-хэтчбэка Rio X, которые производятся в Санкт-Петербурге под брендом Solaris. Автомобиль оснащен кожаным салоном, мультирулем с глянцевыми акцентами, кондиционером, мультимедийной системой с сенсорным экраном, центральным подлокотником и легкосплавными дисками.

Версия Fun включает черную крышу, светодиодные фары и климат-контроль, а более дорогие комплектации предлагают кнопку запуска, заднюю камеру и Bluetooth. Дорожный просвет составляет 180 мм, размеры автомобиля: длина – 4140 мм, колесная база – 2580 мм.

Интерьер Kia KX1

Kia KX1 оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,4 л мощностью 100 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом, этот двигатель, как и в Rio, уже зарекомендовал себя своей надежностью.

Цена на Kia KX1 варьируется в зависимости от региона: в Иркутске она составляет 1,66 млн рублей, в Хабаровске – 1,65 млн рублей, а в Кирове с круиз-контролем – 1,73 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге такие автомобили продаются из наличия по цене от 2,19 млн рублей за топовые версии.

