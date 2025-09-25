#
25 сентября
Самый дешевый кроссовер в России неожиданно подорожал: сколько он теперь стоит?
Актуальные цены на кроссовер Livan X3 Pro в РФ...
Самый дешевый кроссовер в России неожиданно подорожал: сколько он теперь стоит?

Актуальные цены на кроссовер Livan X3 Pro в РФ стартуют от 1,86 млн рублей

В России увеличилась цена на китайский кроссовер Livan X3 Pro. В комплектации Luxury 2024 года он подорожал на 100 тысяч рублей (+5,7%) и теперь стоит 1 859 900 рублей без учета скидок.

Стоит отметить, что комплектация Luxury 2023 года доступна по прежней цене 1 659 900 рублей, что означает, что минимальная стоимость модели после подорожания не изменилась. Прямая скидка в размере 180 тысяч рублей остается на прежнем уровне.

Цены на Livan X3 Pro с прямой скидкой

  • Комплектация Luxury 2023 года – цена 1 479 900 рублей, прямая скидка 180 000 рублей.
  • Комплектация Luxury 2024 года – цена 1 679 900 рублей, прямая скидка 180 000 рублей.
Напомним, что Livan X3 Pro – это компактный кроссовер, который является переработанной версией модели Geely Vision X3.

По своим габаритам он схож с Renault Sandero Stepway и Lada XRAY: длина составляет 4005 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1575 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
25.09.2025 
