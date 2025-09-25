#
>
В этом году в России продано рекордное количество автомобилей Toyota

В 2025 году в РФ реализовано 13 918 автомобилей Toyota — рост на 96% за полгода

В 2025 году бренд Toyota достиг максимальной доли на российском рынке легковых автомобилей.

В течение первых восьми месяцев текущего года было продано 13 918 новых автомобилей этого японского производителя.

В августе продажи вновь увеличились и составили 2996 единиц, что почти в два раза больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года, когда было реализовано 1522 автомобиля.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

В августе самыми популярными моделями Toyota стали RAV4, с показателем 3850 автомобилей, Camry – 3302 автомобиля и Highlander – 3027 автомобилей.

Рост доли рынка Toyota наблюдается уже шестой месяц подряд: с февраля, когда этот показатель составлял 1,25%, до августа, когда он достиг 2,45%, что соответствует увеличению почти на 96%.

Toyota Camry
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Toyota
25.09.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
