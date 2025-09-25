#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы модели Lada, которые заменят иномарки в такси
25 сентября
Названы модели Lada, которые заменят иномарки в такси
АВТОВАЗ поставит в таксопарки России 4 тысячи...
Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга
25 сентября
Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга
В Минпромторге пояснили, куда уходят...
Робот Tesla
25 сентября
Робот ударил рабочего на заводе Tesla
В США сотрудник Tesla требует $51 млн после...

Газель получит новый двигатель российской сборки

В Нижнем Новгороде началось производство дизельных двигателей для Газели

В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных моторов, предоставленных восточным партнером. С 2023 года эти силовые установки начали использоваться в коммерческих автомобилях ГАЗ, таких как Соболь, Газель и Валдай. Ранее двигатели поступали из Китая, однако теперь организовано полнофункциональное собственное производство.

Рекомендуем
9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму

Согласно информации Quto, предприятие планирует достигнуть уровня локализации на уровне 80%. На данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» завершила локализацию сборочных процессов и добилась 85% автоматизации. Все готовые двигатели проходят тщательное тестирование для проверки их функционирования.

В отношении компонентной базы планируется начать выпуск распределительного вала к концу 2025 года. До 2027 года также планируется локализация производства блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, топливной аппаратуры, электронных блоков управления, системы нейтрализации, генератора, стартера и турбокомпрессора.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 14 миллиардов рублей, из которых 8,7 миллиарда составляют льготные займы от Фонда развития промышленности. Локализованный двигатель имеет объем 2,5 литра, мощность варьируется от 150 до 190 лошадиных сил.

ГАЗ Соболь
ГАЗ Соболь
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Quto
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 5
25.09.2025 
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0