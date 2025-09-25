Газель получит новый двигатель российской сборки

В Нижнем Новгороде началось производство дизельных двигателей для Газели

В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных моторов, предоставленных восточным партнером. С 2023 года эти силовые установки начали использоваться в коммерческих автомобилях ГАЗ, таких как Соболь, Газель и Валдай. Ранее двигатели поступали из Китая, однако теперь организовано полнофункциональное собственное производство.

Рекомендуем 9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму

Согласно информации Quto, предприятие планирует достигнуть уровня локализации на уровне 80%. На данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» завершила локализацию сборочных процессов и добилась 85% автоматизации. Все готовые двигатели проходят тщательное тестирование для проверки их функционирования.

В отношении компонентной базы планируется начать выпуск распределительного вала к концу 2025 года. До 2027 года также планируется локализация производства блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, топливной аппаратуры, электронных блоков управления, системы нейтрализации, генератора, стартера и турбокомпрессора.

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 14 миллиардов рублей, из которых 8,7 миллиарда составляют льготные займы от Фонда развития промышленности. Локализованный двигатель имеет объем 2,5 литра, мощность варьируется от 150 до 190 лошадиных сил.

ГАЗ Соболь

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.