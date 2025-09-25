Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки

Спрос на новые автомобили в России за год увеличился на треть

С начала текущего года в России наблюдается рост спроса на новые автомобили на треть. Это связано с акциями дилеров и снижением ключевой ставки, что способствует увеличению продаж.

Наиболее востребованными марками стали Lada, Chery и Haval. Кроме того, белорусская марка Belgee также значительно увеличила свои объемы на российском рынке.

Средняя цена новых автомобилей в России составляет 1,6 миллиона рублей, тогда как китайские автомобили в среднем стоят 3,5 миллиона рублей. Продажи брендов Chery и Geely возросли на 47,2% и 10,2% соответственно. Однако доля отказов банков по заявкам на автокредиты достигла 77%.

Важно отметить, что продажи новых машин все еще на 23% ниже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что реальный рост отечественного авторынка ожидается лишь к 2026 году.

