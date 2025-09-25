#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки
25 сентября
Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки
Спрос на новые автомобили в России за год...
Стало известно, когда в России откроется первый официальный дилер Li Auto
25 сентября
Стало известно, когда в России откроется первый официальный дилер Li Auto
Алиханов: В России до конца 2025 года откроется...
Honda XR-V
25 сентября
Недорогой японский кроссовер снова доступен в России: сколько он стоит
Кроссоверы Honda XR-V предлагаются в России по...

Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки

Спрос на новые автомобили в России за год увеличился на треть

С начала текущего года в России наблюдается рост спроса на новые автомобили на треть. Это связано с акциями дилеров и снижением ключевой ставки, что способствует увеличению продаж.

Рекомендуем
9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму

Наиболее востребованными марками стали Lada, Chery и Haval. Кроме того, белорусская марка Belgee также значительно увеличила свои объемы на российском рынке.

Средняя цена новых автомобилей в России составляет 1,6 миллиона рублей, тогда как китайские автомобили в среднем стоят 3,5 миллиона рублей. Продажи брендов Chery и Geely возросли на 47,2% и 10,2% соответственно. Однако доля отказов банков по заявкам на автокредиты достигла 77%.

Важно отметить, что продажи новых машин все еще на 23% ниже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что реальный рост отечественного авторынка ожидается лишь к 2026 году.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0