Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки
С начала текущего года в России наблюдается рост спроса на новые автомобили на треть. Это связано с акциями дилеров и снижением ключевой ставки, что способствует увеличению продаж.
Наиболее востребованными марками стали Lada, Chery и Haval. Кроме того, белорусская марка Belgee также значительно увеличила свои объемы на российском рынке.
Средняя цена новых автомобилей в России составляет 1,6 миллиона рублей, тогда как китайские автомобили в среднем стоят 3,5 миллиона рублей. Продажи брендов Chery и Geely возросли на 47,2% и 10,2% соответственно. Однако доля отказов банков по заявкам на автокредиты достигла 77%.
Важно отметить, что продажи новых машин все еще на 23% ниже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что реальный рост отечественного авторынка ожидается лишь к 2026 году.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.
