Mitsubishi ASX
25 сентября
Недорогой и надежный кроссовер японской сборки снова можно купить в России
АВТОВАЗ намерен увеличить выпуск автомобилей
25 сентября
АВТОВАЗ планирует вдвое увеличить производство...
Российский электрокар «Атом»
25 сентября
Когда в России начнут продавать ситикар «Атом»: названы сроки
Алиханов: российский электрокар «Атом» появится...

Недорогой и надежный кроссовер японской сборки снова можно купить в России

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Mitsubishi ASX по цене от 2 млн рублей

Кроссовер Mitsubishi ASX, который ранее был весьма популярен на российском рынке, теперь поставляется в страну по альтернативным схемам.

За сумму в 2 миллиона рублей компания из Владивостока может пригласить под заказ модель в комплектации Instyle.

Эта версия включает кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, электрорегулировки и обогрев передних сидений, кондиционер, а также мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, люком и полным приводом. Под капотом располагается 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., работающий в паре с вариатором.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

В Омске предлагаются варианты нового ASX из ОАЭ за 2 251 800 рублей в базовой комплектации Basic с передним приводом и тем же 150-сильным мотором. Также доступны и другие комплектации: «средняя» Medium Line с передним и полным приводом, а также топовые полноприводные версии Highline и Prime Edition.

Цены на Mitsubishi ASX варьируются в зависимости от региона: в Ставрополе переднеприводный ASX в комплектации Medium Line стоит 2 300 000 рублей, в Краснодаре – от 2 495 000 рублей.

В наличии новые ASX можно найти в Самаре (от 2 560 000 рублей), Краснодаре (от 2 599 000 рублей), Саратове (от 2 700 000 рублей), подмосковном Красногорске (от 2 885 000 рублей), Москве (от 2 920 000 рублей), Тюмени (от 3 149 000 рублей), Екатеринбурге (от 3 999 000 рублей) и других городах России.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
25.09.2025 
Фото:Mitsubishi
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16