Недорогой и надежный кроссовер японской сборки снова можно купить в России

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Mitsubishi ASX по цене от 2 млн рублей

Кроссовер Mitsubishi ASX, который ранее был весьма популярен на российском рынке, теперь поставляется в страну по альтернативным схемам.

За сумму в 2 миллиона рублей компания из Владивостока может пригласить под заказ модель в комплектации Instyle.

Эта версия включает кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, электрорегулировки и обогрев передних сидений, кондиционер, а также мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, люком и полным приводом. Под капотом располагается 2,0-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., работающий в паре с вариатором.

Mitsubishi ASX

В Омске предлагаются варианты нового ASX из ОАЭ за 2 251 800 рублей в базовой комплектации Basic с передним приводом и тем же 150-сильным мотором. Также доступны и другие комплектации: «средняя» Medium Line с передним и полным приводом, а также топовые полноприводные версии Highline и Prime Edition.

Цены на Mitsubishi ASX варьируются в зависимости от региона: в Ставрополе переднеприводный ASX в комплектации Medium Line стоит 2 300 000 рублей, в Краснодаре – от 2 495 000 рублей.

В наличии новые ASX можно найти в Самаре (от 2 560 000 рублей), Краснодаре (от 2 599 000 рублей), Саратове (от 2 700 000 рублей), подмосковном Красногорске (от 2 885 000 рублей), Москве (от 2 920 000 рублей), Тюмени (от 3 149 000 рублей), Екатеринбурге (от 3 999 000 рублей) и других городах России.

