Новый «китаец» или «немец» с пробегом: эксперт рассказал, что выбрать
Многие россияне при покупке машины с бюджетом в 3-4 миллиона рублей сталкиваются с трудным выбором: новый китайский автомобиль или подержанный премиум-класс. Александр Гоман, руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая», поделился своими мыслями на эту тему, выделив ключевые моменты.
Он призывает не верить устаревшим мифам о китайских машинах. В их сервис регулярно приезжают такие автомобили, и механики считают их обычными современными машинами, сравнимыми с конкурентами из других стран.
У китайских автомобилей нет специфических недостатков, и они себя хорошо зарекомендовали, особенно в сфере такси и каршеринга, где пробеги значительные, а неисправности типичны для всех автомобилей с интенсивной эксплуатацией.
Проблема дефицита запчастей, которая была актуальна ранее, теперь почти решена, и ключевые детали доступны по разумным ценам и в адекватные сроки. Таким образом, новые китайские машины могут быть разумным выбором.
Вторичный рынок премиум-автомобилей показывает противоположную ситуацию. Владельцы немецких или японских машин не спешат их продавать и выбирают ремонт вместо продажи. Бюджета в 3-4 миллиона рублей зачастую недостаточно для перехода на более свежую модель того же класса. Однако если упростить запрос и рассмотреть седаны четырех-пяти лет, то шансы на удачную покупку возрастают.
Существуют и альтернативные варианты, такие как параллельный импорт. При этом покупателям необходимо учитывать все связанные расходы и риски. Эксперт предостерегает от покупки экзотических моделей, которые не представлены в России, поскольку сложным становится поиск запчастей после возможных аварий или поломок.
В общем, каждый из предложенных вариантов имеет право на существование. По словам специалиста, важно принимать решение с холодной головой и на основании фактов, а также пройти полную диагностику перед покупкой подержанного автомобиля.
