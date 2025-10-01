Названы пять причин, почему шины изнашиваются раньше времени

#
Неправильное использование шин может существенно сократить срок их службы, утверждает Алексей Абрамейцев, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант».

Длительная езда на спущенных покрышках негативно влияет на их состояние, так как даже небольшая потеря давления увеличивает нагрузку на компоненты шины. Это может вызвать разрушение внутренней структуры, отремонтировать которое невозможно потребуется полная замена.

Также опасным является наезд на острые неровности. При попадании в яму удар сначала принимает на себя шина, а потом работает подвеска, что может привести к повреждению каркаса и образованию вздутия на боковине. Низкопрофильные шины особенно чувствительны к таким повреждениям.

Парковка близко к бордюрам также может стать причиной повреждений. Боковая часть покрышки является наиболее уязвимой, и острые элементы могут оставить глубокие порезы.

Неправильное хранение шин также приводит к преждевременному износу. Прямое солнечное освещение, близость к нагревательным приборам и давление, вызванное хранением под тяжелыми вещами, могут вызвать трещины и вибрации в движении.

Чтобы шины служили долго, важен и правильный процесс обкатывания. В первые несколько сотен километров следует избегать резких маневров и соблюдать умеренную скорость. Для зимних шин особенно опасны резкие старты и экстренное торможение на сухом асфальте, так как это может привести к перегрузке и потере шипов, подытожил эксперт.

Источник:  Российская
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
01.10.2025 
Фото:Unsplash
